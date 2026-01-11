إعلان

عمرو أديب: البرلمان مطالب بمحاسبة الوزراء.. وإذاعة الجلسات تعيد رونقه

كتب : حسن مرسي

11:02 م 11/01/2026

عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن البرلمان الجديد مطالب بممارسة دوره الرقابي والتشريعي بقوة وجدية، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون محاسبة حقيقية للحكومة ووزرائها داخل قبة البرلمان.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه يريد رؤية النواب الـ500 الذين اختارهم الشعب يمارسون دورهم في المساءلة والمحاسبة، وأضاف أن الشعب يريد مشاهدة الوزراء وهم يُحاسبون ويُسألون عن أدائهم.

تابع أديب أن عدم إذاعة جلسات البرلمان كاملة يُعد أحد أسباب ضعف الحراك السياسي، مؤكدًا أن بث الجلسات الهامة واللجان – كما يحدث في برلمانات العالم – سيُعيد للنائب رونقه وقوته ويُحفز المواطنين على المشاركة السياسية.

وأكد أديب أن النائب ليس دوره "يجيب معاش أو تأمين صحي أو وساطة في مدرسة"، بل مراقبة الحكومة وسن القوانين، مشيرًا إلى أن البرلمان يضم أساتذة قانون ودستور وقامات قادرة على أداء هذا الدور بكفاءة.

أشار أديب إلى أن الشعب يملك أملًا كبيرًا في أن يُعيد البرلمان الجديد بريقه من خلال جلسات تفاعلية وحيوية، مشددًا على أن إذاعة الجلسات سيُحفز الانضمام للأحزاب وممارسة السياسة بجدية.

عمرو أديب مجلس النواب مجلس الوزراء

