وكالات

تعرضت شجرة التنوب دورنر، إحدى أكبر أشجار التنوب دوغلاس الساحلية في العالم، لحريق مستمر منذ يوم الخميس الماضي في غابة شرقي كوكويل بولاية أوريغون الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع الشجرة 99.1 مترا "325 قدما" وقطرها 3.5 مترا "11.5 قدما"، ويُقدر عمرها بحوالي 450 عاما.

وأعلنت جمعية حماية غابات كوس "Coos FPA" عن اندلاع الحريق الأحد، مشيرة إلى رصد ألسنة اللهب في أعلى الشجرة وامتدادها إلى جذعها، فيما كانت الشجرة الوحيدة المتضررة من الحريق.

وباشرت فرق الإطفاء التابعة لوكالة حماية البيئة في كوس جهودها للسيطرة على الحريق، عبر بناء خط احتواء حول قاعدة الشجرة وتبليل جذعها لمنع انتشار النار، بالإضافة إلى استخدام المروحيات لإخماد الجزء العلوي من الشجرة بالماء.

وساعدت طائرات بدون طيار تابعة لإدارة الأراضي الفيدرالية في التقاط صور لقمة الشجرة لتسهيل التخطيط لإخماد الحريق.

واختفت ألسنة اللهب بشكل مباشر مساء الثلاثاء، إلا أن صور الأشعة تحت الحمراء أظهرت بقعة ساخنة داخل الجذع، على ارتفاع حوالي 76 مترا، إذ يخشى المسؤولون من أن يؤدي الطقس الحار والجاف المتوقع هذا الأسبوع إلى انتشار الحريق إلى الأشجار المحيطة.