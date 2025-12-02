بدأت شركة جوجل في طرح ميزة جديدة ضمن رسائل RCS على هواتف بيكسل المخصصة للموظفين، تتيح لأصحاب العمل إمكانية الاطلاع على الرسائل في الأجهزة المدارة من قبل الشركات، رغم استمرار جهود الشركة لتعزيز حماية الخصوصية وأمان أجهزة أندرويد.

وذكرت “جوجل” في منشور على مدونتها أنها بصدد إطلاق ميزة تحمل اسم “أرشفة رسائل RCS” لهواتف بيكسل التي تمنحها الشركات للعاملين ضمن مهام العمل.

وبحسب تقرير لموقع Android Central المتخصص في التكنولوجيا، تهدف الميزة إلى مساعدة المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال المتعلقة بحفظ السجلات والطلبات القانونية المرتبطة بمراسلات الموظفين، وهو ما يعني أن الموظفين الذين يستخدمون هواتف بيكسل تديرها شركاتهم قد يكونون خاضعين لرقابة رسائلهم.

ويعد RCS معيار الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف على أجهزة أندرويد، كما يتيح المراسلة الآمنة مع هواتف آيفون، وهو ما يمنح المستخدمين مستوى أعلى من الخصوصية، لكنه في المقابل يعقد قدرة الشركات على تسجيل المراسلات وفق قواعد الامتثال، بعدما لم تعد أنظمة التسجيل القديمة لدى شركات الاتصالات قادرة على التعامل مع التشفير.

ولتجاوز هذا التحدي، وفرت “جوجل” دعما لتطبيقات الأرشفة من جهات خارجية، بحيث يمكن دمجها مباشرة في تطبيق “Google Messages” على أجهزة الموظفين.

وعند تفعيل الميزة على هواتف بيكسل التابعة للشركة، يحصل تطبيق الأرشفة على إشعارات عند إرسال الرسائل أو استلامها أو تعديلها أو حذفها ضمن رسائل RCS.

وتوضح جوجل أن تطبيق الأرشفة يمكنه قراءة بيانات الرسائل وإتاحتها لفرق تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة، مؤكدة في الوقت نفسه أن البيانات تظل مشفرة من طرف إلى طرف، وأن تطبيقات الأرشفة لا تشارك البيانات عبر الإنترنت أو مع غوغل، إذ تتم كامل العملية على الجهاز نفسه.