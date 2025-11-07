تحذير عالمي.. تطبيقات مزيفة تخترق "جوجل بلاي" وتسرق بيانات المستخدمين

كشف تقرير حديث صادر عن شركة Zscaler المتخصصة في أمن السحابة عن مفاجأة صادمة تتعلق بمتجر "جوجل بلاي"، الذي يفترض أنه المنصة الأكثر أمانا لتنزيل التطبيقات، إذ تبين أنه شهد تحميل أكثر من 42 مليون تطبيق خبيث خلال عام واحد فقط.

وأوضح التقرير أن عمليات التنزيل تمت بين يونيو 2024 ومايو 2025، مشيرا إلى أن الشركة رصدت زيادة بنسبة 67% في هجمات البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأجهزة المحمولة، وعلى رأسها برامج التجسس وأحصنة طروادة المصرفية التي تلاحق بيانات المستخدمين المالية.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن مجرمي الإنترنت يستغلون التطبيقات المزيفة وحملات التصيد الإلكتروني لسرقة المعلومات البنكية وبيانات تسجيل الدخول.

وبحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" ، فإن نحو 55% من هذه الهجمات استهدفت مستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والهند، ما يعكس اتساع رقعة التهديدات الرقمية عالميا.

وأشار التقرير إلى ثلاث برمجيات خبيثة كانت الأبرز في موجة الاختراقات الأخيرة، أولها Anatsa الذي ظهر عام 2020 وتطور ليصبح قادرا على سرقة بيانات أكثر من 831 مؤسسة مالية ومنصة عملات رقمية، وثانيها Void الذي يستهدف أجهزة Android TV Box وأصاب نحو 1.6 مليون جهاز يعمل بإصدارات قديمة من نظام أندرويد، أما الثالث فهو Xnotice، وهو برنامج تجسس جديد مخصص لاستهداف الباحثين عن وظائف في قطاع النفط والغاز عبر تطبيقات مزيفة.

ورغم أن متجر "جوجل بلاي" ما زال يعتبر الخيار الأكثر أمانا لتنزيل التطبيقات، إلا أن الخبراء يحذرون من الثقة المطلقة ويدعون المستخدمين إلى توخي الحذر، وذلك عبر تحميل التطبيقات فقط من المتجر الرسمي، والتحقق من اسم المطور والتقييمات قبل التثبيت، والحذر من التطبيقات التي تحمل أسماء مشابهة لتطبيقات شهيرة، وتجنّب منح الأذونات الحساسة لتطبيقات غير موثوقة.