جوجل تستعد لإطلاق ميزة جديدة على "جيميني".. ما تأثيرها على المستخدمين؟

تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة تحرير جديدة للصور التي ينشئها روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جيميني"، لتتيح للمستخدم إمكانية الرسم أو التظليل أو إضافة نصوص مباشرة إلى الصور دون الحاجة لمغادرة التطبيق.

ومن المتوقع أن تتوفر هذه الأداة قريبا في نسخة الويب من جيميني، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندس" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وستمكن الأداة المستخدمين من تمييز مناطق معينة في الصور، ووضع دوائر حول عناصر محددة، وكتابة نصوص عليها، بالإضافة إلى استخدام التعليقات التوضيحية كتعليمات لتحديد ما يجب تغييره، ما يمنح تحكما أكبر في عمليات التحرير.

وتأتي هذه الأداة الجديدة كحل مهم، إذ كان على المستخدمين سابقا تنزيل الصور التي ينشئها جيميني وفتح تطبيق تحرير منفصل لإجراء التعديلات، ما كان يستغرق وقتا أطول ويتطلب أدوات إضافية.

مع ميزة التحرير الجديدة، يتحول جيميني إلى مساحة عمل إبداعية متكاملة، سواء لتصحيح مناطق محددة أو إضافة تسميات أو توجيه الذكاء الاصطناعي لإجراء تعديلات دقيقة، وهو ما قد يمثل نقلة نوعية للمبدعين الذين يعتمدون على الروبوت للحصول على صور مؤثرة بسرعة.