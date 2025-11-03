مواصفات هاتف "Find X9 Pro" الجديد من أوبو

خطوات زيادة الأرباح على تيك توك إلى 90%.. تفاصيل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الجديد "Find X9 Pro" الذي يأتي بتقنيات متقدمة لدعم شبكات الجيل الخامس.

تصميم الهاتف وأبعاد الجسم

ويأتي الهاتف بهيكل زجاجي مع إطار من الألومنيوم وأبعاده 161.3 × 76.5 × 8.3 ملم ويزن حوالي 224 جراما بينما يأتي الهاتف مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 وواجهة زجاجية Gorilla Glass Victus 2 على الشاشة والخلف.

الشاشة والعرض

ويأتي الهاتف بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1272 × 2772 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وتقنيات Dolby Vision وHDR10+ وHDR Vivid يصل السطوع إلى 800 شمعة بشكل نموذجي ويمكن أن يصل إلى 3600 شمعة في الذروة مع نسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 91.1%

الأداء ونظام التشغيل

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16 ويدعم حتى خمس ترقيات رئيسية لنظام أندرويد، بينما يأتي بمعالج Mediatek Dimensity 9500 بمعمارية 3 نانومتر ثماني النوى مع وحدة معالجة رسومية G1-Ultra وذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت بدون فتحة بطاقة.

الكاميرات والفيديو

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة الأولى 50 ميجابكسل عريضة بفتحة f/1.5 مثبتة بصريا وتركيز تلقائي متعدد الاتجاهات الثانية 200 ميجابكسل مقربة مع تكبير بصري 3× والثالثة 50 ميجابكسل عريضة جدا بزاوية 120 درجة يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدلات 30 و60 و120 إطارا في الثانية مع HDR وDolby Vision الكاميرا الأمامية أحادية 50 ميجابكسل وتدعم فيديو 4K وتقنيات بانوراما وتثبيت إلكتروني للصورة.

البطارية والشحن

ويأتي الهاتف ببطارية Li-Ion بسعة 7500 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط مع شحن عكسي لاسلكي بقوة 10 واط.

الاتصالات والميزات الأخرى

يدعم الهاتف شبكات GSM وHSPA وLTE و5G ويحتوي على منفذي شريحة نانو وeSIM أو شريحتي نانو كما يدعم Wi-Fi 6 و7 وبلوتوث 6.0 وNFC والأشعة تحت الحمراء ومستشعرات متقدمة بما في ذلك بصمة تحت الشاشة والجيروسكوب والبوصلة ويتوفر بألوان أبيض حريري وفحمي تيتانيوم وأحمر مخملي.