الصين تطلق تجارب تجارية لخدمات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية

كتب- مصراوي

02:12 م 28/11/2025

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن بدء تجارب تجارية لخدمات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، بهدف دعم التنمية الآمنة والمستدامة للصناعات الناشئة، بما في ذلك قطاع الفضاء التجاري واقتصاد الارتفاعات المنخفضة.

وتعد هذه الخدمات نوعا من خدمات البيانات منخفضة السرعة، التي توفر اتصالات واسعة النطاق لأجهزة مثل محطات جمع البيانات، والأجهزة القابلة للارتداء، والمنتجات الطرفية المحمولة.

وتدعم هذه الخدمات مركبات النقل، بما في ذلك السيارات والسفن والطائرات، عبر تقنية الاتصالات الفضائية، بحسب تقرير وكالة شنخوا الصينية.

وأوضحت الوزارة في تعميم صدر الثلاثاء الماضي أن الشركات الراغبة في إجراء التجارب التجارية يجب أن تنفذ الأعمال داخل الصين، مع بناء أنظمة إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة دعم الأعمال والتشغيل والإدارة، وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وتستهدف هذه التجارب في المقام الأول مستخدمي الصناعة في مجالات النقل والطاقة والزراعة والاستجابة للطوارئ، للاستفادة من الخدمات في جمع البيانات ونقلها.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه التجارب هو تنشيط كيانات السوق، وتعزيز قدرات الخدمات الصناعية، وإنشاء نظام للإشراف الأمني، وتشكيل نماذج قابلة للتكرار والتوسع.

