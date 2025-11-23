آبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي "iPhone 17e".. ما أبرز مواصفاته؟

تستعد شركة أبل لإطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد iPhone 17e مع ترقية نوعية في الكاميرا الأمامية، لتكون المرة الأولى التي تحصل فيها فئة "e" على كاميرا من نفس مستوى سلسلة آيفون 17 الراقية.

مواصفات الكاميرا والميزات الجديدة

ووفقا للمحلل جيف بو من المتوقع أن يحصل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage التي تعتمد على مستشعر مربع يسمح بالتقاط الصور والفيديو بوضعية عمودية أو أفقية دون الحاجة لتدوير الهاتف.

وتتيح ميزة Center Stage تتبع المستخدم تلقائيا أثناء مكالمات الفيديو من خلال التكبير والتحريك الذكي داخل الإطار بحسب تقرير موقع DigitalTrends

وتأتي هذه الترقية ضمن استراتيجية أبل الجديدة لتوزيع إطلاق أجهزتها بين الشتاء والربيع بعد أن كانت تلتزم سابقا بإطلاق جميع الإصدارات في سبتمبر، ما يجعل iPhone 17e جزءا من جدول زمني مختلف.

وبالنسبة للفئة SE أو "e" لطالما حصلت على كاميرات من الأجيال السابقة، إلا أن حصول 17e على مستشعر جديد بالكامل يمثل تحولا كبيرا خاصة مع توقعات دعمه بمعالج A19 نفسه المستخدم في النسخة القياسية من آيفون 17.

وتعكس هذه الخطوة رغبة أبل في تقليص الفجوة بين الهواتف الاقتصادية والرائدة ورفع مستوى تجربة المستخدم الأساسي دون الحاجة لدفع أسعار مرتفعة، ما يجعل الهاتف جذابا للطلاب والعائلات أو لمن يبحث عن جهاز عملي بسعر أقل.

موعد الإصدار والتوقعات

من المتوقع أن يأتي iPhone 17e في فبراير 2026 مع الاحتفاظ ببعض خصائص الفئة الاقتصادية مثل الكاميرا الخلفية الواحدة والشاشة بمعدل التحديث التقليدي، إلا أن الترقية في الكاميرا الأمامية قد تجعل الهاتف أحد أقوى المنافسين في فئته.