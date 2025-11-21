تشبه أفلام الخيال العلمي.. ناشيونال جيوجرافيك تكشف عن أفضل صور 2025

داخلها هرم غامض وطحالب سامة عمرها 9000 عام.. ما هي بحيرة بيراميد؟ (صور)

نشر موقع "121clicks "، مجموعة من الصور السنوية التي تقدمها ناشيونال جيوجرافيك، والتي توثق أبرز لحظات العالم في عام 2025.

من أعماق المحيطات إلى أصعب الصحاري وحتى المدن النابضة بالحياة، بذل مصورو ناشيونال جيوجرافيك جهدا كبيرا لاصطياد القصص بعدساتهم، ومن بين مئات الآلاف من الصور الملتقطة، وصل عدد قليل فقط إلى القائمة النهائية، مُحدثة تأثيرًا عاطفيًا قويًا لدى المشاهدين.

لم تختر هذه الصور لمجرد جمالها، بل لقدرتها على سرد قصص لا تنسى، فهي تظهر الحياة البرية في لحظاتها العفوية، والاكتشافات العلمية أثناء أهم لحظاتها، وقصصا إنسانية مؤثرة تدفع المشاهد للتوقف والتأمل.

هذا النوع من التصوير يثير مشاعر متعددة مثل الدهشة والخوف والأمل والفضول، وربما يبعث شرارة الشغف بالسفر.

وتميزت لقطات هذا العام بتنوع تقنيات التصوير المستخدمة، من زوايا طائرات بدون طيار تشبه أفلام الخيال العلمي، إلى كاميرات تحت الماء تظهر كائنات نادرة، وكاميرات عن بعد تسجل اللحظات السريعة، وصور مركبة بعناية تمزج بين العلم والواقع والخيال.