"شمس متوهجة وجبال وغابات".. 25 صورة فائزة تكشف الطبيعة في أبهى صورها

نشر موقع "121clicks" مسابقة "مصور الطبيعة للعام 2025"، والتي شهدت هذا العام مشاركة قياسية من مصورين من 96 دولة، إذ بلغ عدد الصور المشاركة 24,781 صورة، كل واحدة تحاول تجميد لحظة طبيعية فريدة قبل أن تختفي.

وتصدر المصور النرويجي آسموند كيلين الأضواء بعد أن فاز بلقب "مصور الطبيعة للعام" بصورة لطائر يحلق في السماء، مؤطرا بإتقان على خلفية شمس متوهجة، في لقطة شبه سماوية تخطف الأنفاس.

وتضم قائمة الصور الفائزة 25 لقطة مميزة، تتنوع بين مشاهد جبال جليدية وغابات عميقة ومناظر طبيعية تحت الماء، ولحظات برية عفوية تظهر الطبيعة في أبهى صورها دون أي تدخل بشري، مؤكدة على أصالة وروعة الطبيعة غير المتوقعة.

وتمنح المسابقة جوائز قيمة، على رأسها الجائزة الكبرى البالغة 3,000 يورو، إلى جانب معدات فوتوغرافية وجوائز نقدية أخرى، فيما يسهم المشاركون في دعم جهود الحفاظ على البيئة حول العالم، حيث تتحوّل كل صورة إلى رسالة حماية للطبيعة.