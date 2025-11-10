ما هي ميزة واتساب الجديدة لحماية المستخدمين من الرسائل المجهولة؟

كتب- مصراوي

يستعد تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، لإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي نظام أندرويد تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتنظيم الرسائل الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة.

وستحمل الميزة الجديدة اسم "Requests Folder" أو "مجلد الطلبات" حيث لن تقوم بحظر الرسائل أو منع وصولها لكنها ستعيد تنظيم طريقة عرضها داخل التطبيق بحيث تظهر رسائل الأرقام غير المعروفة في قسم منفصل بعيدا عن المحادثات الأساسية.

وبحسب موقع "NewsBytes" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، سيضيف واتساب إعدادا جديدا للخصوصية تحت اسم "Who can message me" أي "من يمكنه مراسلتي"، ويتضمن خيارين رئيسيين للمستخدمين.

الأول هو "Everyone" أي "الجميع"، وهو الخيار الافتراضي الذي يسمح بظهور أي رسالة جديدة من رقم غير معروف مباشرة في قائمة المحادثات.

الخيار الثاني "My Contacts" أي "جهات اتصالي"، فينقل الرسائل الواردة من جهات غير معروفة إلى قسم "Requests" أو "طلبات الرسائل".

ويعمل هذا القسم بطريقة مشابهة لميزة "طلبات الرسائل" في تطبيق إنستجرام المملوك أيضا لشركة ميتا، حيث يتم حفظ الرسائل من الأشخاص غير المسجلين في جهات الاتصال هناك ليقرر المستخدم لاحقا ما إذا كان سيرد عليها أو يحذفها أو يبلغ عنها أو يحظر المرسل.

وتتيح الميزة للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل مثل اسم المرسل وصورته الشخصية ومحتوى الرسالة قبل اتخاذ أي إجراء.

وتهدف واتساب من خلال هذه الميزة إلى تعزيز الخصوصية وتقليل الإزعاج الناتج عن الرسائل غير المرغوب فيها، عبر فصل الرسائل المجهولة عن المحادثات الرئيسية ومنح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربتهم داخل التطبيق.