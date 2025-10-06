إعلان

إيلون ماسك يعلن موعد إطلاق "غروكيبيديا".. منافس ويكيبيديا

كتب : محمود عبد الرحمن

03:23 م 06/10/2025

إيلون ماسك

كتب- محمود الهواري:

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركته للذكاء الاصطناعي "xAI" تستعد لإطلاق النسخة التجريبية الأولى من مشروعها الجديد "غروكيبيديا"، الذي يقدم كمنافس مباشر لويكيبيديا، وذلك خلال أسبوعين.

جاء إعلان ماسك عبر رده على منشور على منصة "إكس"، حيث أوضح أن النسخة التجريبية المبكرة "0.1" ستكون متاحة قريبا.

وكان ماسك قد أعلن للمرة الأولى عن تطوير "غروكيبيديا" في 30 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنها "ستمثل تحسينا هائلا مقارنة بويكيبيديا"، وواصفا المشروع بأنه خطوة أساسية نحو هدف "xAI" في "فهم الكون".

رغم غياب التفاصيل الدقيقة، أكد ماسك أن "غروكيبيديا" ستبنى على شكل مستودع معرفة مفتوح المصدر، ما يعكس فلسفة الشركة في توفير قاعدة بيانات يمكن للجميع المساهمة فيها.

ويحمل المشروع اسم "غروكيبيديا" المستمد من روبوت الدردشة "غروك" التابع لـ "xAI"، والذي يصفه ماسك بأنه يسعى دائما إلى الوصول للحقيقة إلى أقصى مدى ممكن.

