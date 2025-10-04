تعرف على أسعار اشتراك سناب شات بعد فرض رسوم التخزين

أعلنت شركة سناب شات عن تعديلات جوهرية في ميزة "الذكريات" بعد نحو عقد من توفيرها كمخزن رقمي مجاني للحظات حياتية حيث قررت الشركة تحديد السعة المجانية بخمسة جيجابايت فقط.

أسعار اشتراك سناب شات

ووفقا لما ذكره موقع TechCrunch فإن الشركة أوضحت أن الخطة الأساسية تمنح المستخدم مائة جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهريًا بينما يحصل مشتركو Snapchat Plus على 250 جيجابايت ضمن اشتراكهم الشهري البالغ 3.99 دولار أما خطة Snapchat Platinum فتتيح سعة تخزين ضخمة تصل إلى خمسة تيرابايت مقابل 15.99 دولار شهريًا.

وأضافت المنصة أنه في حال عدم الاشتراك سيتم الاحتفاظ باللقطات الأقدم وحذف الأحدث تلقائيا مع منح فترة سماح تمتد إلى 12 شهرًا.

ويعكس هذا القرار توجه سناب شات لتحويل ميزة الذكريات إلى خدمة مدفوعة مع إتاحة بدائل لتصدير الصور أو تنزيل بيانات الحساب بشكل كامل.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"