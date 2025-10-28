ون بلس تكشف عن هاتفها الجديد "OnePlus 15"

أطلقت شركة ون بلس الصينية هاتفها الرائد الجديد "OnePlus 15" أمس الاثنين في الأسواق المحلية، وسط ترقب عالمي لإطلاقه في باقي الدول، حيث أكدت الشركة أن الإصدار الدولي سيكون "قريبا".

وكان تصميم الهاتف معروفا منذ سبتمبر، حين كشفت الشركة أن الجهاز سيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويأتي مزودا بشاشة بمعدل تحديث 165 هرتز، مقارنة بـ120 هرتز في هاتف OnePlus 13 العام الماضي، رغم أن عدد الألعاب التي تدعم هذه السرعات لا يزال محدودا.

وتعد البطارية الكبيرة بسعة 7,300 مللي أمبير/ساعة أبرز نقاط قوة الهاتف، في إطار توجه جديد لشركات الهواتف الصينية الرائدة نحو بطاريات تتجاوز 7,000 مللي أمبير هذا العام، وفق تقرير موقع The Verge المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

مع ذلك، من غير المؤكد أن تحظى الإصدارات العالمية بنفس سعة البطارية وعمر الاستخدام.

ويضم هاتف "OnePlus 15" كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميغابكسل مع عدسة بيريسكوب مطورة، وتصنيف مقاومة للماء والغبار IP69K، وشحن سلكي بقوة 120 واط.

ويطرح الهاتف في الصين بسعر 3,999 يوان، أي نحو 560 دولارا.

إلى جانب الهاتف الرائد، أطلقت ون بلس أيضا هاتفها الاقتصادي "Ace 6"، الذي قد يعرف عالميا باسم "15R"، ويتميز ببطارية أكبر بسعة 7,800 مللي أمبير/ساعة وكاميرا خلفية مزدوجة أبسط، ليكون خيارا ميسورًا لمستخدمي الفئة الاقتصادية.