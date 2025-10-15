أبرزها كمبيوتر وسماعة.. آبل تستعد لإطلاق 3 أجهزة جديدة في هذا الموعد

وكالات

تستعد "آبل" لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة هذا الأسبوع في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز وجودها في السوق قبل موسم التسوق المرتقب، وذلك بعد أقل من شهر على الكشف عن أحدث هواتفها الذكية.

ووفقا لخبير الصناعة "مارك جورمان"، تخطط "آبل" لإطلاق 3 أجهزة جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي تشمل:

- تحديث لسماعة الرأس Vision Pro:

من المنتظر أن تطلق "آبل" نسخة مطورة من سماعة الرأس الذكية Vision Pro التي دخلت الأسواق للمرة الأولى العام الماضي.

وهذه النسخة الجديدة ستأتي مجهزة بمعالج "إم 5" الأحدث الذي يعد بتقديم أداء متفوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حزام محسن يزيد من راحة المستخدم خلال الاستخدام الطويل.

جدير بالذكر أن السماعة الحالية تبلغ كتلتها 600 ج ويبدأ سعرها من 3499 جنيها إسترليني، لكن لم تكشف بعد أي تفاصيل حول سعر النسخة المطورة أو وزنها.

- الجيل الثامن من "آي باد برو":

تطلق "آبل" الجيل الثامن من جهاز "آي باد برو" (iPad Pro) اللوحي الذي سيحمل بدوره معالج "إم 5" (M5) الجديد، ليحل محل الجيل السابع الذي كان مزودا بمعالج "إم 4" (M4).

وستركز التحديثات هذه المرة على العتاد الداخلي دون إدخال تغييرات جوهرية على التصميم، إذ أنه من المتوقع أن يظل الجهاز متوفرا بنفس مقاسي الشاشة السابقين "11 و13 بوصة"، مع إزالة الشعار الخلفي "iPad Pro" كأبرز تغيير شكلي.

- كمبيوتر "ماك بوك برو" بقياس 14 بوصة:

سيستفيد كمبيوتر "ماك بوك برو" بقياس 14 بوصة من ترقية المعالج إلى "إم 5". وهذا الجهاز الموجه خصيصا لمحترفي الأعمال سيحافظ على مواصفاته العالية مع تحسين الأداء، بينما يتوقع أن تليه نسخة 16 بوصة في العام المقبل.

ومن المقرر أن تعلن "آبل" عن هذه الأجهزة عبر موقعها الإلكتروني دون عقد حدث خاص، في خطوة تختلف عن استراتيجيتها المعتادة مع منتجات "آيفون".

ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي الثلاثاء المقبل، على أن تصل الأجهزة إلى الأسواق قبل نهاية أكتوبر الجاري، وفقا لروسيا اليوم.