سمكة غاضبة وحشية في مصر.. أغرب الاكتشافات تحت الماء في 2024

كتب- مصراوي:

التقطت عدسات كاميرات العلماء هذا العام اكتشافات غريبة في أعماق المحيط، من سفن مفقودة وحيوانات عجيبة لظواهر أعجب، تثبت لنا صحة مقولة أننا نعرف عن الفضاء أكثر من أعماق المياه.

بحسب ما نشرته مجلة Popular Science، عثر العلماء على سفينة "يو إس إس ستيوارت" أو السفينة الشبح، بعد 78 عامًا قضتها في أعماق المحيط الهادئ. السفينة حصلت على لقبها بعد رصدها عدة مرات في عمق خطوط القوات اليابانية، التي استطاعت أن تستولي عليها من القوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وظل موقعها لغزًا غامضًا لعشرات السنين.

النجم البرتقالي

على ساحل شبه جزيرة إيزو في اليابان، عثر الباحثون على نوع جديد من نجم البحر، ويعيش الكائن برتقالي اللون هذا في المياه الموحلة والرملية في أعماق المحيط، وهو من عائلة "Paragonaster hoeimaruae "، وثاني أكبر نجم فيها، ليضاف نوع جديد في قائمة الـ 2000 نوع من نجوم البحر المكتشفة حتى الآن.

السمكة الغاضبة

كما عثر الباحثون على نوع جديد من الأسماك غريبة الشكل، وهي سمكة Suevi Ota aethon، التي تمتلك فمًا مقلوبًا يجعلها تبدو غاضبة أو تشعر بالاستياء، وتعيش السمكة في أعماق البحر الأحمر بالقرب من مصر والسعودية، ويبلغ طولها 2,54 سنتيمتر، ومع ذلك يصنفها العلماء بأنها كائن مفترس وحشي، نظرًا لأنيابها الكبيرة.

أكبر شعاب مرجانية

في نوفمبر الماضي، اكتشف الباحثون أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم، وهذه المستعمرة المرجانية كما وصفوها تخطى طولها الحوت الأزرق، أكبر كائن حي على الكوكب، وتشكلت على مدار 300 عام، في جنوب غرب المحيط الهندي، بطول بلغ 31 متر، وعرض 33 متر وارتفاع 5 متر، على محيط 182 متر.

القرش الشبحي

على عمق 2545 متر تحت سطح المحيط الهادئ، عثر العلماء على نوع جديد من أسماك القرش الشبحية، والتي لا تكون في حجم أسماك القرش بالضبط، بل هو لقب يطلق على مجموعة الأسماك الشبيهة بالحيوانات المائية المفترسة. أطلق الباحثون على السمكة الجديدة اسم " Harriotta avia"، وتتميز باللون البني والزعانف الطويلة والعيون الكبيرة،

اكتشف العلماء أكثر من 100 نوع جديد من الأسماك بالقرب من تشيلي، تحديدًا بجانب سلسلة جبال سالاس يي جوميز، التي يبلغ طولها 2896812 متر. وصف العلماء هذه المنطقة بأنها "موطنًا لمخلوقات من كوكب آخر"، نظرًا لعثورهم على كائنات غريبة عديدة لم يسبق رؤيتها من قبل.