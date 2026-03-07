تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ميكروباص وبرفقته آخر أثناء ترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التحريات أوضحت أن المتهمين عاطلان ولهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الهيروين" و"الآيس".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشاد الأول ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو