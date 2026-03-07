إعلان

فيديو بيع مخدرات بالقليوبية يشعل السوشيال.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

12:04 م 07/03/2026

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ميكروباص وبرفقته آخر أثناء ترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التحريات أوضحت أن المتهمين عاطلان ولهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الهيروين" و"الآيس".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشاد الأول ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

