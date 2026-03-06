بدأت شركة Apple منع المستخدمين في الولايات المتحدة من تنزيل أو تحديث مجموعة من تطبيقات ByteDance الصينية، حتى في حال امتلاكهم حسابا نشطا في متجر تطبيقات App Store في الصين.

وتشمل هذه التطبيقات الشهيرة التي تطورها الشركة، إلى جانب TikTok ونسخته الصينية Douyin، تطبيقات مثل CapCut وLemon8 وLark وHypic.

وكان المستخدمون في الولايات المتحدة قادرين سابقًا على تنزيل هذه التطبيقات بحرية عبر متجر App Store، لكن مؤخرًا ظهرت قيود تمنع تنزيل التطبيقات، حيث تظهر رسالة تفيد بأن "هذا التطبيق غير متوفر في البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها"، بحسب تقرير لمجلة Wired.

ويتزامن هذا التغيير مع استحواذ مشروع مشترك على النسخة الأمريكية من تطبيق TikTok، ما يشير إلى أن القيود الجديدة قد تكون جزءا من الاتفاقية التي أجبرت ByteDance على التخلي عن بعض أصول تيك توك في الولايات المتحدة.

كانت صفحة الدعم الخاصة بـApple قد ذكرت، وفق نسخة مؤرشفة، أنه اعتبارا من 19 يناير 2025، لن تتوفر 11 تطبيقا مملوكا لشركة ByteDance للتنزيل في الولايات المتحدة، وأن الزوار الأميركيين قد يواجهون قيودا على بعض الميزات.

وأوضحت الصفحة أن المستخدمين الذين لديهم التطبيقات مثبتة بالفعل سيستمرون في استخدامها، لكن لن يتمكنوا من إعادة تنزيلها إذا حُذفت من أجهزتهم.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يزورون الولايات المتحدة، فستظل التطبيقات متاحة لهم في جميع البلدان والمناطق الأخرى، مع ضمان الوصول الكامل لجميع الميزات بعد مغادرتهم الأراضي الأمريكية.