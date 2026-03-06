مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانسفيلد تاون

- -
14:15

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

- -
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري .. ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026

كتب : هند عواد

12:25 م 06/03/2026 تعديل في 11:42 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (8) (1)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (5) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (8) (1)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اشتعل صراع قمة الدوري المصري، بعد فوز الأهلي وبيراميدز في ختام المرحلة الأولى من المسابقة، وفوز الزمالك اليوم على الاتحاد السكندري,

وفاز الأهلي على المقاولون العرب، بنتيجة 3-1، كما تخطى بيراميدز حرس الحدود، بنفس النتيجة، ليتساوى الفريقين في عدد النقاط.

وارتفع رصيد الأهلي وبيراميدز إلى النقطة رقم 40.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- الزمالك - 43 نقطة

2- بيراميدز – 40 نقطة

3- الأهلي – 40 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي – 29 نقطة

6- سموحة – 28 نقطة

7- وادي دجلة – 28 نقطة

8- البنك الأهلي – 26 نقطة

9- زد – 26 نقطة

10- بتروجيت – 25 نقطة

11- إنبي – 24 نقطة

12- الجونة – 24 نقطة

13- مودرن سبورت – 23 نقطة

14- الاتحاد السكندري – 20 نقطة

15- طلائع الجيش – 19 نقطة

16- غزل المحلة – 18 نقطة

17- المقاولون العرب – 18 نقطة

18- حرس الحدود – 17 نقطة

19- كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة

20- فاركو – 14 نقطة

21- الإسماعيلي – 11 نقطة

اقرأ أيضًا:

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالفيديو والصور


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الزمالك يتصدر الدوري.. نتائج مباريات أمس الجمعة
رياضة عربية وعالمية

الزمالك يتصدر الدوري.. نتائج مباريات أمس الجمعة
خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
رمضان ستايل

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
علوم

تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان