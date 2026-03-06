مصدر يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة

اشتعل صراع قمة الدوري المصري، بعد فوز الأهلي وبيراميدز في ختام المرحلة الأولى من المسابقة، وفوز الزمالك اليوم على الاتحاد السكندري,

وفاز الأهلي على المقاولون العرب، بنتيجة 3-1، كما تخطى بيراميدز حرس الحدود، بنفس النتيجة، ليتساوى الفريقين في عدد النقاط.

وارتفع رصيد الأهلي وبيراميدز إلى النقطة رقم 40.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- الزمالك - 43 نقطة

2- بيراميدز – 40 نقطة

3- الأهلي – 40 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي – 29 نقطة

6- سموحة – 28 نقطة

7- وادي دجلة – 28 نقطة

8- البنك الأهلي – 26 نقطة

9- زد – 26 نقطة

10- بتروجيت – 25 نقطة

11- إنبي – 24 نقطة

12- الجونة – 24 نقطة

13- مودرن سبورت – 23 نقطة

14- الاتحاد السكندري – 20 نقطة

15- طلائع الجيش – 19 نقطة

16- غزل المحلة – 18 نقطة

17- المقاولون العرب – 18 نقطة

18- حرس الحدود – 17 نقطة

19- كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة

20- فاركو – 14 نقطة

21- الإسماعيلي – 11 نقطة

