يعمل تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp، المملوك لشركة Meta Platforms، على تطوير باقة اشتراك مدفوعة جديدة تهدف إلى تقديم مجموعة من الميزات الإضافية لمستخدمي التطبيق.

وبحسب ما تم تداوله حول التحديثات المرتقبة، فإن الباقة الجديدة ستطرح بشكل اختياري مقابل رسوم شهرية، تحت اسم WhatsApp Plus، وهي حاليًا قيد التطوير لكل من نظامي iOS وAndroid.

وستتيح الباقة المدفوعة خيارات واسعة لتخصيص مظهر التطبيق، بما في ذلك تغيير الأيقونات والألوان وعناصر واجهة المستخدم. وتشير المعلومات إلى أن الباقة ستوفر 14 أيقونة جديدة للتطبيق إلى جانب مجموعة متنوعة من الألوان التي تمنح المستخدمين مرونة أكبر في تعديل شكل التطبيق بما يتناسب مع تفضيلاتهم، وفقا لما أورده موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب.

وستسمح الخدمة الجديدة بتثبيت عدد أكبر من المحادثات في أعلى قائمة الدردشة، إذ سيتمكن المشتركون من تثبيت ما يصل إلى 20 محادثة، مقارنة بالحد الحالي البالغ ثلاث محادثات فقط، ما يمنح المستخدمين إمكانية الاحتفاظ بعدد أكبر من المحادثات المهمة في متناول اليد.

ومن بين المزايا الأخرى التي يتوقع طرحها ضمن الاشتراك، توفير مجموعة من النغمات الحصرية المخصصة لمشتركي الباقة، بحيث يتمكن المستخدمون من تخصيص نغمات إشعارات المكالمات بما يتناسب مع تفضيلاتهم الشخصية.

ومن المتوقع أن تتوسع مزايا "واتساب بلس" مستقبلا لتشمل أدوات إضافية، مثل الوصول إلى ملصقات حصرية غير متاحة لمستخدمي النسخة المجانية، إلى جانب تحسينات محتملة على تفاعلات الرسائل لجعل المحادثات أكثر تفاعلية.

وتهدف هذه الإضافات إلى تعزيز تجربة الاستخدام وتقديم مزايا متقدمة للمشتركين في الخدمة المدفوعة، مع الإبقاء على جميع الوظائف الأساسية للتطبيق مجانية لجميع المستخدمين.

وأكدت المعلومات المتاحة أن الاشتراك الجديد سيكون اختياريا بالكامل، إذ سيظل بإمكان المستخدمين الاستمرار في استخدام التطبيق دون دفع أي رسوم، مع بقاء الخدمات الأساسية مثل إرسال واستقبال الرسائل، وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الوسائط، واستخدام المجموعات، إضافة إلى ميزات الخصوصية والأمان، متاحة للجميع.

ولم تكشف شركة واتساب حتى الآن عن سعر الاشتراك المرتقب أو موعد إطلاقه رسميا، كما قد تشهد الميزات المعلنة بعض التعديلات قبل طرحها بشكل واسع للمستخدمين.





