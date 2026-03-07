الإمارات: تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، تعليق العمليات "بشكل مؤقت" في مطار دبي الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان صحفي، :"حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين وأطقم شركات الطيران،تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي (DXB)".

ووفق البيان: "يتم التعامل مع الوضع وفقاً لبروتوكولات السلامة المعتمدة".

وكانت سلطات إمارة دبي نفت صحة ما يتم تداوله عن تعرض مطار دبي لحادث، وأوضحت أن الجهات المختصة بالإمارة تعاملت فجرا مع حادث محدود نجم عن سقوط شظية نتيجة عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات من جراء الحادث.

وفي إطار متصل، أعلنت شركة طيران الإمارات، السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر، ودعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار، كما أكدت أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم "تمثل الأولوية القصوى ولن يتم التهاون بها".