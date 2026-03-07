قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الحرب في الشرق الأوسط هي "عمل عدواني غير مبرر"، وذلك في منشور على منصة إكس موجّهًا حديثه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال على منصة إكس أمس، إن الوقت قد حان "لوقف القتال"، واصفًا الهجمات في الشرق الأوسط بأنها "غير قانونية".

وقال إسماعيل بقائي ردًا على ذلك: "عزيزي السيد الأمين العام، دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها. هذا ليس "قتالًا"؛ بل هو عمل عدواني غير مبرر شنّه نظامان مسلحان نوويًا ضد إيران."

وأضاف بقائي أن إيران كانت في مفاوضات دبلوماسية جادة عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران نهاية الأسبوع الماضي، "للمرة الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية".

وقال: "يجب على الأمم المتحدة أن تكون صريحة وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بشأن هذه الحرب غير القانونية على إيران".