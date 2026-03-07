إعلان

"عمل عدواني غير مبرر".. إيران ترد على دعوة الأمم المتحدة بشأن وقف القتال

كتب : وكالات

12:03 م 07/03/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الحرب في الشرق الأوسط هي "عمل عدواني غير مبرر"، وذلك في منشور على منصة إكس موجّهًا حديثه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال على منصة إكس أمس، إن الوقت قد حان "لوقف القتال"، واصفًا الهجمات في الشرق الأوسط بأنها "غير قانونية".

وقال إسماعيل بقائي ردًا على ذلك: "عزيزي السيد الأمين العام، دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها. هذا ليس "قتالًا"؛ بل هو عمل عدواني غير مبرر شنّه نظامان مسلحان نوويًا ضد إيران."

وأضاف بقائي أن إيران كانت في مفاوضات دبلوماسية جادة عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران نهاية الأسبوع الماضي، "للمرة الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية".

وقال: "يجب على الأمم المتحدة أن تكون صريحة وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بشأن هذه الحرب غير القانونية على إيران".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمت على إيران هجمات على الخليج الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خنقها داخل المنزل".. بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية
أخبار المحافظات

"خنقها داخل المنزل".. بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية
الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
"عمل عدواني غير مبرر".. إيران ترد على دعوة الأمم المتحدة بشأن وقف القتال
شئون عربية و دولية

"عمل عدواني غير مبرر".. إيران ترد على دعوة الأمم المتحدة بشأن وقف القتال
"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران
أخبار مصر

"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها جيتور بمصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها جيتور بمصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان