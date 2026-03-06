أعلنت شركة OpenAI إطلاق النسخة المخصصة لنظام Windows من تطبيق Codex المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أسابيع قليلة من طرحه لأجهزة Apple العاملة بنظام macOS، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الأداة بين المطورين ومستخدمي الحواسيب الشخصية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء البرامج والتطبيقات عبر أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية، مستفيدا من وكلاء ذكاء اصطناعي مدعومين بنماذج ChatGPT القادرة على كتابة الأكواد البرمجية وتنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه.

وأصبح التطبيق متاحا للتنزيل عبر متجر تطبيقات Microsoft، مع دعم بيئات التطوير في نظام ويندوز، وخاصة بيئة الأوامر PowerShell، ما يسمح للمطورين بتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل النظام لتنفيذ مهام البرمجة المختلفة.

مزايا تطبيق Codex

يعمل تطبيق Codex كمساحة عمل رقمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنهم تنفيذ مهام البرمجة اعتمادًا على التعليمات النصية التي يكتبها المستخدم.

ويستطيع المستخدم بدء مشروع برمجي جديد أو ربط التطبيق بمجلد موجود على جهازه، ثم إصدار أوامر بسيطة مثل استعراض محتويات المجلدات أو إنشاء تطبيق يحول التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

ولا يقتصر دور التطبيق على كتابة الأكواد فحسب، بل يمكنه أيضا التخطيط للمشروعات البرمجية المعقدة، من خلال تقديم خطة مفصلة للمهام المطلوبة قبل البدء في تنفيذها، ما يمنح المستخدم فرصة مراجعة الخطوات أو تعديلها مسبقًا.

ويتيح Codex للمستخدم تحديد مستوى استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن إلزام الوكيل بطلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ كل خطوة، أو السماح له بالعمل بشكل شبه مستقل لإنجاز المهام تلقائيا، إذ قد يؤدي الاعتماد الكامل على الأتمتة إلى نتائج غير متوقعة أو استهلاك كبير لموارد الجهاز.

ويدعم التطبيق أيضا الاتصال بالمستودعات البرمجية مثل منصة GitHub، مما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل المشاريع البرمجية قبل إجراء أي تعديلات عليها.

ويوفر نظاما يعرف باسم "Worktrees"، يتيح عزل التغييرات التي يجريها الذكاء الاصطناعي داخل بيئة اختبار قبل تطبيقها في بيئة العمل الفعلية.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تشغيل عدة محادثات في الوقت نفسه مع فرق مختلفة من الوكلاء، ما يسمح بإدارة أكثر من مشروع برمجي بالتوازي، مع تلقي إشعارات عند الحاجة إلى موافقة المستخدم على أي إجراء.

تحديات أمنية في نظام ويندوز

واجهت OpenAI تحديات تقنية أثناء نقل التطبيق إلى نظام ويندوز، خصوصا في ما يتعلق بأمن النظام، إذ يتطلب تشغيل وكلاء البرمجة تقييد وصولهم إلى ملفات النظام الأخرى.

ولمعالجة هذه المشكلة، طورت الشركة بيئة تشغيل معزولة تُعرف باسم Sandbox، وهي بيئة تتيح تشغيل البرامج أو الأكواد داخل مساحة منفصلة تمنع التأثير في ملفات النظام أو بيانات المستخدم.

وأوضحت الشركة أن هذه البيئة الأمنية أصبحت مفتوحة المصدر، ما قد يمهد الطريق أمام شركات أخرى مثل Google وAnthropic لاعتماد التقنية نفسها لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في نظام ويندوز.

استخدام مجاني مع قيود

توفر OpenAI تطبيق Codex للاستخدام المجاني عبر حسابات ChatGPT المختلفة، إلا أن المستخدمين قد يواجهون قيودًا صارمة على الاستخدام.

وحتى مع الاشتراكات المدفوعة مثل ChatGPT Plus أو ChatGPT Pro، قد يتم استهلاك الحصة المسموح بها بسرعة نتيجة الاستهلاك المرتفع للرموز الحسابية عند تشغيل وكلاء البرمجة.

ويأتي إطلاق التطبيق في ظل منافسة متزايدة بين أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يواجه Codex أدوات مشابهة مثل Claude Code من شركة Anthropic، إضافة إلى أداة Antigravity التي تطورها Google.