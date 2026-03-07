إعلان

مصرع طفل صدمه قطار ببركة السبع في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:08 ص 07/03/2026 تعديل في 12:02 م

قضبان السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي الطفل "سامح م.هـ" متأثرًا بإصاباته بعد أن صدمه قطار، مساء أمس الجمعة، قبل أذان المغرب بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الحادث

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت سيارة إسعاف على الفور إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الطفل إلى مستشفى بركة السبع المركزي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن حالته الصحية تدهورت بسرعة داخل المستشفى.

إعلان الوفاة

أكد الأطباء وفاة الطفل متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، رغم الجهود المبذولة لإسعافه فور وصوله إلى المستشفى.

جنازة الطفل

شيع الأهالي جثمان الطفل في الساعة 11 مساءً من مسجد الخفايجة بالبر الشرقي بمدينة بركة السبع، وسط مشاعر حزن بين أسرته وسكان المنطقة.

حزن بين الأهالي

سادت حالة من الحزن بين الأهالي الذين تحدثوا عن حسن خلق الطفل وأدبه، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين أقرانه وأبناء الحي.

التحقيقات

حررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية بركة السبع حادث قطار وفاة طفل حوادث القطارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يواجه الإنسان القلق من المستقبل؟.. عمرو الورداني يوضح الطريق إلى اليقين
جنة الصائم

كيف يواجه الإنسان القلق من المستقبل؟.. عمرو الورداني يوضح الطريق إلى اليقين
ياسمين عبدالعزيز تعلن تصدر مسلسلها على شاهد..ومحمد سامي:"كنتي فين من أول
دراما و تليفزيون

ياسمين عبدالعزيز تعلن تصدر مسلسلها على شاهد..ومحمد سامي:"كنتي فين من أول
كم يومًا يتبقى على عيد الفطر 2026؟ الحسابات الفلكية تكشف الموعد
أخبار وتقارير

كم يومًا يتبقى على عيد الفطر 2026؟ الحسابات الفلكية تكشف الموعد
فول وفراشيح بدوية.. أجواء رمضانية تراثية في فعاليات متحف شرم الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

فول وفراشيح بدوية.. أجواء رمضانية تراثية في فعاليات متحف شرم الشيخ (صور)
بعد تأخرها 5 دقائق.. وزيرة يابانية تركض للوصول إلى اجتماع الحكومة "فيديو"
شئون عربية و دولية

بعد تأخرها 5 دقائق.. وزيرة يابانية تركض للوصول إلى اجتماع الحكومة "فيديو"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان