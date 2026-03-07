وثّقت كاميرات وسائل الإعلام اليابانية لحظة وصول وزيرة الأمن الاقتصادي اليابانية أونودا (43 عامًا) متأخرة إلى اجتماع مجلس الوزراء الصباحي السادس، بعدما غابت عن اللقطات التي سُجلت قبل بدء الاجتماع.

وبعد نحو 5 دقائق من انطلاق الجلسة، ظهرت الوزيرة اليابانية وهي تركض عبر مدخل المبنى في طريقها إلى قاعة الاجتماع، في مشهد لفت انتباه الصحفيين الذين كانوا يوثقون وقائع الاجتماع الحكومي.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستبدأ في تقديم المساعدة لمواطنيها من أجل مغادرة منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب أسبوع من بدء الضربات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.