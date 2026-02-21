في مدن كبرى حول العالم، تنتشر ناطحات سحاب مهجورة تشهد على مشاريع توقفت لأسباب مالية أو حروب ونزاعات.

من بغداد إلى لوس أنجلوس، ومن بيروت إلى تيانجين، تظهر هذه المباني في الأفق مكتملة جزئيا أو بالكامل، لكنها فارغة من الحركة اليومية وغياب السكان والزوار.

أبرز ناطحات السحاب المهجورة حول العالم

مبنى ستيريك – ممفيس، تينيسي

صمم المبنى على طراز العمارة القوطية الجديدة واكتمل عام 1930، وكان أطول مبنى في الجنوب الأمريكي، إلا أن ضائقة مالية ومشاكل صيانة دفعت المستأجرين إلى إخلائه، وبقي مهجورا حتى شرائه عام 2023 من قبل شركة تطوير محلية لإعادة ترميمه، مع الحفاظ على هيكله القوي والقابل للاستخدام.

برج المر – بيروت، لبنان

المعروف محليا باسم "برج المرارة"، توقف بناء البرج نتيجة الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، إذ استخدم القناصة المبنى كنقطة إطلاق نار، وما زال البرج غير مكتمل ومهجورا، ليصبح شاهدا على أحد أكثر فصول الحرب دموية في لبنان.

جولدين فاينانس 117 – تيانجين، الصين

كان من المفترض أن يصبح خامس أطول مبنى في العالم عند اكتماله عام 2015، إلا أن صعوبات مالية أدت إلى توقف البناء وترك المبنى مهجورا حتى اليوم.

برج ساثورن الفريد – بانكوك، تايلاند

من أشهر ناطحات السحاب المهجورة في بانكوك، توقف بناء البرج خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، كما تعقدت الأمور بسبب قضية قانونية للمهندس المسؤول عن المشروع، مما حال دون استكماله حتى بعد استقرار الاقتصاد.

فندق ريوغيونغ – بيونغ يانغ، كوريا الشمالية

المعروف باسم "فندق الهلاك"، بني خلال الحرب الباردة لإظهار قوة البلاد، وبلغ ارتفاعه المخطط له عام 1992، لكنه لم يُفتتح قط، إذ اليوم يبدو المبنى مكتملا من الخارج، لكن التصميم الداخلي غير صالح للاستخدام.

فندق مطعم تركي – بغداد، العراق

تعرض الفندق للقصف خلال الغزو الأمريكي عام 2003، وظل مهجورا لسنوات، قبل أن يتحول عام 2019 إلى مركز احتجاجات ضد الحكومة والفساد والبطالة، مستغلا الفراغ الذي خلفه الغزو.

أوشن وايد بلازا – لوس أنجلوس، كاليفورنيا

ثلاث ناطحات سحاب غير مكتملة في وسط المدينة أصبحت وجهات سياحية غير متوقعة، إذ توقف البناء عام 2019 بسبب صعوبات مالية، واستخدم فنانو الغرافيتي المباني كلوحات فنية، ما أثار جدلا حول كونها فنا عصريا أم تشويها لأفق المدينة.