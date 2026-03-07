بدء انتخابات نقابة المهندسين تُجرى داخل 34 مقرًا انتخابيًا بإشراف 383 مستشارًا

أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة، تفاصيل تنفيذ شقق الإسكان المتوسط ضمن مشروع ديارنا، وأحدث صور للعمارات التي يتم تنفيذها.

ويتم تنفيذ مشروع الإسكان "ديارنا"، شرق منطقة 2350 فدانًا بالمدينة، حيث جارٍ تنفيذ 962 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 104 أمتار إلى 154 مترًا، وهي وحدات كاملة التشطيب، وتم طرح مرحلتين منها للمواطنين خلال 2025، ومن المقرر أن يتم تسليم الشقق للحاجزين بعد سنتين من انتهاء الحجز.

يُعد مشروع "ديارنا" من المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الدولة في مدينة حدائق العاصمة لتلبية الطلب المتزايد على السكن المتميز، فالمشروع يضم وحدات سكنية بتشطيبات عالية المستوى، بالإضافة إلى مسطحات خدمية ومناطق خضراء ومرافق متكاملة لخدمة السكان.

ومنذ بداية التنفيذ تم تقسيم الموقع والانتهاء من الهياكل الخرسانية لبعض العمارات، وجارٍ استكمال الباقي منها وفق الجداول المحددة.

ويضم مشروع "ديارنا" منظومة متطورة للأمن والسلامة، تضم كاميرات مراقبة تغطي المشروع بالكامل، إلى جانب نظام إطفاء حديث وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والجودة للسكان المستقبليين.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس



