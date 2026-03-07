إعلان

جهاز حدائق العاصمة يكشف أحدث تطورات تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط

كتب : محمد عبدالناصر

12:06 م 07/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحدث تطورات تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط (1)
  • عرض 7 صورة
    أحدث تطورات تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط (4)
  • عرض 7 صورة
    أحدث تطورات تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط (6)
  • عرض 7 صورة
    أحدث تطورات تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط (2)
  • عرض 7 صورة
    أحدث تطورات تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط (3)
  • عرض 7 صورة
    أحدث تطورات تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة، تفاصيل تنفيذ شقق الإسكان المتوسط ضمن مشروع ديارنا، وأحدث صور للعمارات التي يتم تنفيذها.

ويتم تنفيذ مشروع الإسكان "ديارنا"، شرق منطقة 2350 فدانًا بالمدينة، حيث جارٍ تنفيذ 962 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 104 أمتار إلى 154 مترًا، وهي وحدات كاملة التشطيب، وتم طرح مرحلتين منها للمواطنين خلال 2025، ومن المقرر أن يتم تسليم الشقق للحاجزين بعد سنتين من انتهاء الحجز.

يُعد مشروع "ديارنا" من المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الدولة في مدينة حدائق العاصمة لتلبية الطلب المتزايد على السكن المتميز، فالمشروع يضم وحدات سكنية بتشطيبات عالية المستوى، بالإضافة إلى مسطحات خدمية ومناطق خضراء ومرافق متكاملة لخدمة السكان.

ومنذ بداية التنفيذ تم تقسيم الموقع والانتهاء من الهياكل الخرسانية لبعض العمارات، وجارٍ استكمال الباقي منها وفق الجداول المحددة.

ويضم مشروع "ديارنا" منظومة متطورة للأمن والسلامة، تضم كاميرات مراقبة تغطي المشروع بالكامل، إلى جانب نظام إطفاء حديث وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والجودة للسكان المستقبليين.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان الإسكان المتوسط مشروع ديارنا حدائق العاصمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها جيتور بمصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها جيتور بمصر
كم يومًا يتبقى على عيد الفطر 2026؟ الحسابات الفلكية تكشف الموعد
أخبار وتقارير

كم يومًا يتبقى على عيد الفطر 2026؟ الحسابات الفلكية تكشف الموعد
بعد تأخرها 5 دقائق.. وزيرة يابانية تركض للوصول إلى اجتماع الحكومة "فيديو"
شئون عربية و دولية

بعد تأخرها 5 دقائق.. وزيرة يابانية تركض للوصول إلى اجتماع الحكومة "فيديو"
"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران
أخبار مصر

"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران

هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟
سفرة رمضان

هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان