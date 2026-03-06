أعلنت شركة OpenAI إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-5.4، الذي يمثل أحدث إصداراتها في مجال النماذج اللغوية المتقدمة، ويجمع بين تحسينات في قدرات الاستدلال والبرمجة والعمل المهني، بما يشمل التعامل مع جداول البيانات والمستندات والعروض التقديمية.

وأوضحت الشركة في بيان أن النموذج الجديد يقدم أداء محسنا في ما يعرف بالبحث الوكيل على الإنترنت، حيث يستطيع تنفيذ عمليات بحث متقدمة عبر الويب للوصول إلى المعلومات الأكثر صلة بالمهمة المطلوبة.

ويتمتع GPT-5.4 بقدرات متقدمة في كتابة الشيفرات البرمجية وتشغيل الحواسيب، إذ يمكنه إصدار أوامر للوحة المفاتيح والفأرة اعتمادا على لقطات الشاشة، ما يتيح له تنفيذ مهام مختلفة على جهاز المستخدم.

وأشارت الشركة إلى أن النموذج يظهر أيضا تحسنا ملحوظا في استخدام متصفحات الإنترنت، إضافة إلى قدرته على استدعاء الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات بدقة وكفاءة أعلى لإنجاز المهام المختلفة.

ومن أبرز التطويرات في النموذج الجديد قدرته المحسنة على التعامل مع الأسئلة المعقدة التي تتطلب جمع معلومات من مصادر متعددة، حيث يمكنه إجراء عمليات بحث متتالية عبر عدة جولات للوصول إلى المصادر الأكثر صلة، ثم دمجها في إجابة متماسكة قائمة على استدلال منطقي.

وأكدت OpenAI أن GPT-5.4 يعد الأكثر دقة من حيث الحقائق بين نماذجها حتى الآن، مشيرة إلى أن احتمال وجود ادعاءات غير صحيحة انخفض بنسبة 33% مقارنةً بنموذج GPT-5.2.

ويعد هذا الإصدار أيضا أول نموذج من الشركة يمتلك قدرات استخدام حاسوبية أصلية، بما يسمح له بتشغيل الحاسوب نيابة عن المستخدم وتنفيذ المهام عبر تطبيقات متعددة، وهو ما يمثل خطوة إضافية نحو مستقبل يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام المعقدة تلقائيا.

وفي هذا السياق، قدمت الشركة أداة ChatGPT Agent، التي تتيح للذكاء الاصطناعي التحكم في الحاسوب لتنفيذ مهام عملية، مثل البحث عن مكونات وصفة طعام عبر الإنترنت وشرائها.

كما كشفت الشركة في الوقت نفسه عن نموذج الاستدلال الجديد GPT-5.4 Thinking، الذي سيتم دمجه في روبوت الدردشة ChatGPT.

ويتميز هذا النموذج بقدرته على عرض خطة مسبقة لعملية التفكير أثناء معالجة الطلب، ما يتيح للمستخدم تعديل مسار الإجابة في أثناء تنفيذها، والوصول إلى نتائج أكثر توافقًا مع احتياجاته دون الحاجة إلى إعادة طرح الأسئلة مرات متعددة.

وأوضحت الشركة أن النموذج الجديد يعزز أيضا قدرات البحث العميق على الإنترنت، خصوصا في الاستفسارات الدقيقة، كما يحافظ بشكل أفضل على سياق الأسئلة التي تتطلب تحليلا مطولا، وهو ما يسهم في تقديم إجابات أعلى جودة وبسرعة أكبر.

وبدأت OpenAI بالفعل طرح نموذج GPT-5.4 عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك ChatGPT وCodex وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

ومن المقرر أن يتوفر نموذج GPT-5.4 Thinking لمستخدمي اشتراكات Plus وTeam وPro في "شات جي بي تي"، فيما كشفت الشركة أيضا عن إصدار متقدم يحمل اسم GPT-5.4 Pro، والمخصص لتنفيذ المهام المعقدة بأقصى أداء، وسيكون متاحا عبر واجهة برمجة التطبيقات ولمستخدمي اشتراكات ChatGPT Enterprise وEdu.