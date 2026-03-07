ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 7-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4815 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6150 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7220 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8250 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82500 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256575 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 412500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 5171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.