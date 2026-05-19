يترقب العاملون في منشآت وشركات القطاع الخاص صدور قرار وزير العمل بشأن تحديد عدد أيام وآلية إجازة عيد الأضحى 2026، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي قرار إجازة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن المنتظر أن يصدر وزير العمل خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، قرارًا ينظم إجازة عيد الأضحى 2026 للعاملين بالقطاع الخاص، بما يتماشى مع طبيعة العمل في المنشآت المختلفة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وحقوق العاملين في الحصول على إجازة رسمية خلال أيام العيد.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال لتنظيم الإجازات الرسمية بما يضمن انتظام العمل في القطاعات الحيوية، وفي الوقت نفسه تمكين العاملين من الاستفادة من عطلة عيد الأضحى المبارك.

ووفق مصدر بـ"العمل"، من المقرر أن تكون إجازة القطاع الخاص مساوية ومتزامنة مع إجازة الحكومة، حيث تحرص وزارة العمل على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

إجازة عيد الأضحى 2026 لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.