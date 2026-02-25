أصيب 4 أشخاص اليوم إثر تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس على طريق بنها – ميت غمر، أمام قرية ميت ناجي، جرى على أثره نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقي البلاغ وانتقال قوة الأمن

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز ميت غمر بوقوع حادث تصادم على طريق قرية ميت ناجي.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تفاصيل الإصابات

تبين إصابة 4 ركاب في الحادث وهم

- شيماء محمد إبراهيم (19 عامًا): اشتباه كسر بالحوض وما بعد الارتجاج، وسحجات بالجسم

- مريم محمد عبدالحليم (19 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم.

- منه الله مصطفى محمد (22 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم.

- خلود محمد محمود (21 عامًا): سحجات بالجسم واشتباهاً بما بعد الارتجاج.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.