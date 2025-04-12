بتقنيه مطورة.. Oppo تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية



وكالات

بدأت Oppo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي يتميّز بتقنياته المتطورة وسرعته في معالجة البيانات.

حصل حاسب Oppo Pad 4 Pro على هيكل مصنوع من مواد عالية الجودة، أبعاده (289.6/209.7/6) ملم، وزنه 675 ج، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته جاءت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2400/3392) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 900 شمعة/م، وتعمل مع تقنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات.

يعمل الحاسب بنظام Android 15 مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميجابيكسل.

حصل الجهاز على منفذ USB Type-C 3، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 12140 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط، وفقا لروسيا اليوم.