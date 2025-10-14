سعره أكثر من 900 ألف.. 10 صور لهاتف "موكب الكواكب الذهبي" من كافيار

قبل خسوف 7 سبتمبر.. ما هو القمر الدموي ولماذا يتحول إلى اللون الأحمر؟

كشفت شركة كافيار المتخصصة في تصميم الإصدارات الفاخرة من الهواتف الذكية عن طرازها الجديد iPhone 17 Pro / Pro Max Parade of the Planets Golden، والذي يأتي بجسم مصنوع من التيتانيوم المسود المستخدم في صناعة المركبات الفضائية مثل فالكون 9 ومحرك بروتون-إم.

ويتميز إطار الهاتف بزخرفة مطلية بالذهب المزدوج بعيار 999 وبسمك سبعة ميكرون باستخدام تقنية الطلاء الكهربائي المزدوج.

موكب الكواكب الذهبية

ويجسد اللوح الخلفي للهاتف عرضا فنيا منمقا للكواكب من عطارد إلى زحل، تتوسطه الأرض التي يرمز إليها جزء مركزي مزود بساعة توربيون دقيقة.

ويتضمن النقش المحفور حول مدار الأرض اقتباسا للعالم ألبرت أينشتاين يقول فيه: "الإنسان هو جزء من الكل الذي نسميه الكون، وهو جزء محدود في الزمان والمكان.

كما يضم التصميم نيازك حقيقية من القمر والمريخ إلى جانب نيازك تساريف وتشيليابينسك المدمجة في الصور الأسلوبية للكواكب.

توربيون ميكانيكي وساعة رملية رمزية

ويحتوي الهاتف على آلية حركة ميكانيكية دقيقة بتوربيون CVR ELT3350A يدور دورة كاملة حول محوره في دقيقة واحدة ويضم تسعة عشر حجرا.

ويتضمن التصميم ساعة رملية ذهبية ثلاثية المستويات برمل فضي، ترمز إلى مرور الزمن واستكشاف الفضاء. وعلى جانب الهاتف نقشت معلومات عن الطراز ورقم الإصدار الفريد.

إصدار محدود بعدد كواكب المجموعة الشمسية

أوضحت كافيار أن الهاتف الجديد متاح في إصدار محدود يضم ثماني قطع فقط، تماشيا مع عدد كواكب المجموعة الشمسية، ليصبح واحدا من أندر الهواتف في العالم.

وتأتي كل قطعة بشهادة أصالة دولية من خمس درجات حماية، إلى جانب شهادة شخصية باسم المالك،

وأكدت الشركة أن الشاشة مغطاة بزجاج واق عالي الجودة، بينما يأتي الجسم بلون ذهبي لامع، والأزرار مزينة بإضافات من الذهب عيار 18 قيراطا.

وتوفر كافيار ضمانا لمدة عام واحد على أغطية الهواتف وسنتين على الساعات الميكانيكية، بالإضافة إلى خدمة صيانة دائمة بعد انتهاء فترة الضمان في مراكزها المتخصصة.

السعر

يبلغ سعر الهاتف الفاخر iPhone 17 Pro Parade of the Planets Golden نحو 20,910 دولارا أمريكيا.