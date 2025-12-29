بروتوكول جديد لتأهيل مدربي التمريض وفق معايير الجودة والاعتماد

وقعت النقابة العامة للتمريض، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني "إتقان"، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية الوطنية المشتركة وتكامل الجهود لنشر ثقافة الجودة، وتأهيل الكوادر التمريضية وتمكينهم من أداء أدوارهم داخل وحدات ضمان الجودة، لتطوير منظومة التعليم والتدريب التمريضي.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة هيئة إتقان.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم الفني للنقابة العامة للتمريض في تطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العملية التعليمية وجودة المخرجات المهنية.

وأوضحت أن التعاون يتضمن تحديد برامج تدريبية متخصصة في مجال ضمان الجودة والاعتماد، باعتبارها برامج إلزامية لكافة كوادر التعليم والتدريب المرتبطة بمهنة التمريض، ضمن منظومة التأهيل التربوي المعتمدة.

وأضافت أن البروتوكول يشمل تأهيل فريق من مدربي المدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها، بما يضمن استدامة نقل الخبرات وتوسيع قاعدة الكوادر المؤهلة، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج التدريبية التي تقدمها النقابة، والمشاركة في تقييم المدربين والمتدربين وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن التعاون يمتد أيضًا إلى إصدار شهادات معتمدة من الطرفين للمتدربين، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في توثيق الكفاءات وتنظيم إجراءات الاعتماد ومنح التراخيص اللازمة، بما يعزز الفرص المهنية للكوادر التمريضية.

وأكدت أن التنسيق مع هيئة إتقان، يشمل تحديد البرامج التدريبية الإلزامية في مجال ضمان الجودة والاعتماد لكافة كوادر التعليم والتدريب التمريضي، مع ترشيح النقابة لمدربي مدربين معتمدين لتنفيذ تلك البرامج بما يضمن الالتزام بالمعايير الوطنية، مشيرة إلى أن الهيئة تتولى متابعة التنفيذ والمشاركة في التقييم لضمان جودة المخرجات وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، في هذا السياق، عن انطلاق أول دورة تدريبية لتأهيل مدربي المدربين (TOT)، والمخصصة لمدرسات معاهد الرعاية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل خطوة أولى نحو اعتماد معاهد الرعاية داخل الهيئة، ودعم تطوير منظومة التعليم التمريضي ورفع كفاءة الكوادر التعليمية وفق معايير الجودة المعتمدة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام