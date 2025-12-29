إعلان

بروتوكول جديد لتأهيل مدربي التمريض وفق معايير الجودة والاعتماد

كتب : أحمد العش

06:59 م 29/12/2025

الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقعت النقابة العامة للتمريض، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني "إتقان"، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية الوطنية المشتركة وتكامل الجهود لنشر ثقافة الجودة، وتأهيل الكوادر التمريضية وتمكينهم من أداء أدوارهم داخل وحدات ضمان الجودة، لتطوير منظومة التعليم والتدريب التمريضي.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة هيئة إتقان.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم الفني للنقابة العامة للتمريض في تطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العملية التعليمية وجودة المخرجات المهنية.

وأوضحت أن التعاون يتضمن تحديد برامج تدريبية متخصصة في مجال ضمان الجودة والاعتماد، باعتبارها برامج إلزامية لكافة كوادر التعليم والتدريب المرتبطة بمهنة التمريض، ضمن منظومة التأهيل التربوي المعتمدة.

وأضافت أن البروتوكول يشمل تأهيل فريق من مدربي المدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها، بما يضمن استدامة نقل الخبرات وتوسيع قاعدة الكوادر المؤهلة، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج التدريبية التي تقدمها النقابة، والمشاركة في تقييم المدربين والمتدربين وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن التعاون يمتد أيضًا إلى إصدار شهادات معتمدة من الطرفين للمتدربين، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في توثيق الكفاءات وتنظيم إجراءات الاعتماد ومنح التراخيص اللازمة، بما يعزز الفرص المهنية للكوادر التمريضية.

وأكدت أن التنسيق مع هيئة إتقان، يشمل تحديد البرامج التدريبية الإلزامية في مجال ضمان الجودة والاعتماد لكافة كوادر التعليم والتدريب التمريضي، مع ترشيح النقابة لمدربي مدربين معتمدين لتنفيذ تلك البرامج بما يضمن الالتزام بالمعايير الوطنية، مشيرة إلى أن الهيئة تتولى متابعة التنفيذ والمشاركة في التقييم لضمان جودة المخرجات وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، في هذا السياق، عن انطلاق أول دورة تدريبية لتأهيل مدربي المدربين (TOT)، والمخصصة لمدرسات معاهد الرعاية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل خطوة أولى نحو اعتماد معاهد الرعاية داخل الهيئة، ودعم تطوير منظومة التعليم التمريضي ورفع كفاءة الكوادر التعليمية وفق معايير الجودة المعتمدة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة التمريض كوثر محمود تأهيل مدربي التمريض

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد