أسعار ومواصفات هاتف Google Pixel 10 Pro XL من جوجل

كشفت شركة جوجل عن أحدث هواتفها " Google Pixel 10 Pro XL" الذي يأتي بمواصفات متطورة وشاشة كبيرة بقياس 6.8 بوصة من نوع LTPO OLED تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3300 شمعة.

ويعتمد الهاتف على معالج جوجل الجديد Tensor G5 بتقنية 3 نانومتر ويوفر بطارية بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي المغناطيسي بقوة 25 واط، مع نظام تشغيل أندرويد 16 وضمان تحديثات رئيسية حتى سبع سنوات.

التصميم وجودة التصنيع

ويأتي الهاتف بأبعاد 162.8×76.6×8.5 ملم ووزن 232 جرام مع خامات تصنيع من الزجاج المحمي بـ Gorilla Glass Victus 2 وإطار من الألومنيوم.

ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة، وهو متوفر بألوان متعددة تشمل الأخضر والأبيض والأزرق والرمادي.

الكاميرات والتصوير

يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 42 ميجا بكسل، بينما تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية؛ الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة تقريب Telephoto بدقة 48 ميجا بكسل مع تقريب بصري حقيقي 5X، وعدسة واسعة بدقة 48 ميجا بكسل، إلى جانب دعم تصوير الفيديو حتى جودة 8K بمعدل 30 إطاراً في الثانية مع صوت ستريو وميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

الأداء والتخزين

يتوفر الهاتف بعدة نسخ تبدأ من 256 جيجا بايت وصولاً إلى 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت، لكنه لا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية. ورغم قوة معالج Tensor G5 إلا أنه لا يزال أقل من بعض معالجات كوالكوم وأبل الرائدة.

المزايا والعيوب

من أبرز مزايا الهاتف خاماته الفاخرة، شاشته المميزة عالية السطوع، الكاميرات القوية، التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، البطارية الأكبر ودعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، بالإضافة إلى نظام أندرويد 16 مع ترقيات طويلة الأمد.

وتتمثل أبرز العيوب في الوزن الثقيل نسبيا، بروز الكاميرا الخلفية بشكل ملحوظ، عدم وجود رأس شاحن في العلبة، إضافة إلى أن أعلى جودة للفيديو تتطلب رفع المحتوى على خدمة السحابة.

السعر العالمي

طرحت جوجل هاتف Pixel 10 Pro XL بسعر 1200 دولار للنسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام، وبسعر 1300 دولار لنسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام، ما يجعله من الهواتف المنافسة في فئة الأجهزة الرائدة.