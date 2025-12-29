إعلان

هيفاء وهبي تروج للجزء الثاني من ألبومها الجديد بجلسة تصوير جريئة

كتب : مروان الطيب

06:52 م 29/12/2025

هيفاء وهبي

روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا" والمقرر طرحه مساء اليوم الاثنين 29 ديسمبر.

خضعت هيفاء لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وأنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت هيفاء: "مستعدين للجزء الثاني من ميجا هيفا، الجزء الثاني من ألبوم ميجا هيفا الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت".

هيفاء وهبي

حفلات هيفاء وهبي

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم مؤخرا في عمان وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت صورا من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء بفتحة ساق وتفاعلت مع جمهورها ومحبيها على المسرح.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم".

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، بينهم عمرو عبدالجليل، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي.

