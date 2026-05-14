وزيرة الإسكان تبحث مع البنك الدولي دعم المدن الذكية والإسكان الاجتماعي

كتب : محمد أبو بكر

02:16 م 14/05/2026

المهندسة راندة المنشاوي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من البنك الدولي برئاسة السيدة ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبحث تعزيز أوجه التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة بين الجانبين.

راندة المنشاوي: "نُقدّر الشراكة مع البنك الدولي"

في مستهل اللقاء، أعربت وزيرة الإسكان عن تقديرها للشراكة القوية وطويلة الأمد بين الوزارة والبنك الدولي، مؤكدة أن هذا التعاون لعب دورًا مهمًا في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية في مصر.

وأشارت بحسب بيان وزارة الإسكان، الخميس، إلى التعاون المستمر في مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، خاصة برنامج الإسكان الاجتماعي المدعوم، الذي ساهم في توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وزيرة الإسكان: "دعم لمشروعات المدن الذكية والبنية التحتية"

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية التعاون مع البنك الدولي في مشروعات الدعم الفني، وعلى رأسها مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، بالإضافة إلى مشروع الدعم الفني (RETF)، الذي يدعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية بالمدن الجديدة.

كما أشادت بالدعم المقدم من البنك الدولي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ساهمت في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البنك الدولي: "مواصلة دعم جهود التنمية العمرانية في مصر"

من جانبها، أعربت ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية.

وأشادت بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، إلى جانب تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

البنك الدولي: "اهتمام بتعزيز التعاون في المدن الذكية"

أكدت المدير الإقليمي للبنية التحتية بالبنك الدولي اهتمام البنك بتوسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وزارة الإسكان: "بحث آليات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص"

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يشمل دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية، وتعزيز مبادرات الإسكان الاجتماعي والإسكان لمحدودي الدخل، إلى جانب مناقشة آليات التمويل المبتكرة وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

كما ناقش الجانبان التعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة، التي تشمل التنقل الأخضر وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والحلول العمرانية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن برامج الدعم الفني وبناء القدرات لأجهزة المدن الجديدة.

المدن الذكية الإسكان الإجتماعي وزارة الإسكان البنك الدولي

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية
تقارير استخباراتية أمريكية تشكك في رواية ترامب حول تدمير قدرات إيران العسكرية
يوم النحر.. سر تسميته بـ" يوم الحج الأكبر" دار الإفتاء توضح
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
