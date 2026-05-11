عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وبحث سبل تعظيم دورها خلال المرحلة المقبلة.

وزيرة الإسكان: توفير السكن الملائم للمواطنين أولوية

أكدت وزيرة الإسكان أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشددة على ضرورة تطوير منظومة الإسكان التعاوني وتعزيز مساهمتها في تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية.

وأضافت أن الدولة تستهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.

الإسكان: تنفيذ 212 ألف وحدة سكنية عبر الهيئة

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي نفذتها الهيئة، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه نحو 212 ألف وحدة سكنية.

كما تم استعراض تنفيذ نحو 1.2 مليون وحدة سكنية من خلال جمعيات الإسكان التعاوني تحت إشراف الهيئة، إلى جانب توفير الأراضي اللازمة للجمعيات بمعظم المدن الجديدة.

الهيئة: الرقابة على الجمعيات وإنشاء مجمعات سكنية متكاملة

تناول الاجتماع محاور عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تشمل الرقابة والتفتيش على جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء مجمعات عصرية للإسكان التعاوني بالمدن الجديدة.

كما تشمل المحاور تنفيذ وحدات سكنية للجمعيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير محال تجارية وأراضٍ خدمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعاونية واستثمارية.

وزارة الإسكان: دعم التجمعات التعاونية وتبادل الخبرات الدولية

استعرض الاجتماع جهود الهيئة في إنشاء تجمعات تعاونية منتجة ذات مقومات اقتصادية، إلى جانب تفعيل دور مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعاونيات وتبادل الخبرات مع التجارب العالمية الناجحة.

الإسكان: متابعة مشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي والعقاري لعدد من المشروعات التابعة للهيئة، ومن بينها مشروعات بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط الجديدة.

واستعرضت الوزارة الخدمات الجاري تنفيذها والمشروعات الجديدة المستهدف طرحها خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دور الهيئة في دعم قطاع الإسكان التعاوني وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.