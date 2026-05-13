أكد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التاريخية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، باعتباره أحد أهم المشروعات الحضارية التي تستهدف الحفاظ على التراث المعماري والثقافي للعاصمة.

وأوضح فودة أن أعمال التطوير تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى استعادة الطابع التراثي للمناطق التاريخية، بالتوازي مع تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

خالد فودة: "الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير القاهرة التاريخية"

أشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير القاهرة التاريخية، تشمل رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية.

وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا إزالة المظاهر العشوائية وإعادة إحياء المناطق التراثية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز فرص الاستثمار.

خالد فودة: "سيتادل بلازا يربط التراث بالحياة العصرية"

أكد خالد فودة، أن مشروع "سيتادل بلازا" يعد أحد أبرز المشروعات التي تستهدف إعادة إحياء القاهرة التاريخية وربطها بالحياة العصرية.

وأوضح أن المشروع يجمع بين الاستثمار والسياحة والثقافة والحفاظ على التراث، مشددًا على أن الدولة المصرية تدعمه بشكل كامل باعتباره نموذجًا متكاملًا للتطوير الحضاري.

خالد فودة: "تنفيذ المشروع يحتاج إلى جرأة وإيمان بالفكرة"

أضاف "فودة"، أن مشروع "سيتادل بلازا" يعكس شجاعة حقيقية من جانب المستثمر القائم عليه، خاصة أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم داخل منطقة تاريخية يتطلب رؤية واضحة وإيمانًا بأهمية الحفاظ على التراث.

وأكد أن الدولة بكل أجهزتها تقف خلف المشروع، مع تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام القائمين عليه لضمان نجاحه.

خالد فودة: "نجاح المشروعات الوطنية رسالة لقدرة المصريين على الإنجاز"

شدد مستشار رئيس الجمهورية على أهمية تكاتف جميع الجهات، سواء من رجال الأعمال أو البنوك أو المؤسسات الوطنية، لدعم المشروعات القومية المرتبطة بإحياء القاهرة التاريخية.

وأكد أن نجاح أي مشروع وطني على أرض مصر يمثل نجاحًا للدولة بأكملها، ورسالة تؤكد قدرة المصريين على الإنجاز عندما تتوحد الإرادة والرؤية.