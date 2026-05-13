أصدرت "جيه إل إل"، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، أحدث تقاريرها والذي يشير إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها الساحل الشمالي في مصر وتحوله من وجهة صيفية موسمية إلى وجهة فاخرة يقصدها السكان والزوار على مدار العام، مما يعزز مكانته كمركز جاذب للاستثمارات في العقارات السكنية والفندقية الفاخرة.

ويوضح تقرير "جيه إل إل" أن المبادرات الحكومية الاستراتيجية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتدفقات الضخمة لرؤوس الأموال الدولية تمثل المحركات الرئيسية لهذا التحول.

أيمن سامي: سوق العقارات السكنية في الساحل الشمالي يشهد نمواً ملحوظاً

قال أيمن سامي، رئيس مكتب "جيه إل إل" في مصر، إن سوق العقارات السكنية في الساحل الشمالي يشهد نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالطلب المتزايد من مشتري المنازل الثانية، ما يجذب ثلاث فئات متميزة من المشترين، وتمثل العائلات المصرية ذات الدخل المرتفع، ممن يبحثون عن وجهات قريبة توفر نمط حياة راقياً وتجارب ترفيهية عائلية، الشريحة الأكبر من هذا الطلب. وفي المرتبة الثانية، يأتي المصريون العاملون بالخارج ممن يستفيدون من تحركات أسعار الصرف لشراء وحدات للاستخدام الشخصي وتحقيق دخل تأجيري. كما يشهد السوق اهتماماً متزايداً من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الذين يفضلون الحلول الجاهزة وطبيعة البحر الأبيض المتوسط الخلابة والشواطئ الفيروزية والمناخ المعتدل.

ووفقا للتقرير تتصدر سيدي عبد الرحمن حالياً المعروض القائم بحصة تقارب 43.5% من مخزون السوق من الوحدات السكنية الجاهزة، إلا أنه من المتوقع أن تهيمن رأس الحكمة على الوحدات المقبلة من مشاريع التطوير بحلول عام 2030 حيث تستحوذ على نحو 38.2% من إجمالي المعروض المتوقع والذي يُقدّر بنحو 126600 وحدة سكنية.

ويُتوقع أن تسهم المدينة المتكاملة المخطط إقامتها على مساحة 170 مليون متر مربع، والمدعومة بشراكة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي، في جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي.

سوق العقارات السكنية في الساحل الشمالي يُسجل أداءً استثنائيًا



سجل سوق العقارات السكنية في الساحل الشمالي أداءً استثنائياً حيث ارتفع متوسط أسعار المتر المربع ارتفاعاً كبيراً بنحو 390% تقريباً عبر كافة المناطق والعقارات بمختلف أنواعها خلال الفترة بين عام 2023 والربع الثالث من عام 2025.

وسجلت أسعار الفلل أعلى معدلات النمو، بزيادة بلغت نحو 519.4% لتصل إلى حوالي 298,800 جنيه مصري للمتر المربع، تلتها وحدات التاون هاوس بنسبة 361.3%، وأخيراً الشقق والشاليهات بنسبة 227.2%.

وشهدت المناطق الغربية، لا سيما رأس الحكمة، أسرع وتيرة نمو في الأسعار حيث تضاعفت الأسعار تقريباً خمس مرات من 43,667 جنيهاً للمتر المربع في عام 2023 إلى 217,768 جنيهاً للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2025. ويتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في المواقع الساحلية المتميزة ذات وسائل الراحة عالية الجودة، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً مع نضج السوق وتوازن العرض مع الطلب.