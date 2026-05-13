التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومنظمات الأمم المتحدة، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في المنتدى الحضري العالمي «WUF13» المقرر عقده في باكو خلال شهر مايو الجاري، باعتباره أحد أهم الفعاليات الدولية المعنية بقضايا التنمية الحضرية المستدامة.

تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في ملفات التنمية العمرانية المستدامة

أكدت وزيرة الإسكان، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في ملفات التنمية العمرانية المستدامة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري، والإسكان المستدام، وتطوير المدن الجديدة، ومواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

استعراض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية،

أشارت المهندسة راندة المنشاوي، بحسب بيان وزارة الإسكان، الأربعاء، إلى أن مشاركة مصر في المنتدى الحضري العالمي رقم 13 تمثل فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية، وما تم تحقيقه من إنجازات في المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، إلى جانب جهود التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.

من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيدةً بما تشهده مصر من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدةً اهتمام الأمم المتحدة بدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشتركة، من بينها دعم سياسات العمران الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في المشروعات المستدامة، وبناء القدرات، ودعم الابتكار في التخطيط العمراني، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالمنتدى الحضري العالمي «WUF13».