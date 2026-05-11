وزيرة الإسكان: مستعدون لدعم التنمية العمرانية وإعادة الإعمار بليبيا

كتب : أحمد الجندي

04:21 م 11/05/2026 تعديل في 04:21 م

المهندسة راندة المنشاوي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والبنية الأساسية.

تعزيز التعاون مع الجانب الليبي في مختلف القطاعات

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الإسكان بالوفد الليبي، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، وحرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الليبي في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات التنمية وإعادة الإعمار.

تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الليبي في مختلف المجالات التنموية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استعدادها الكامل لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب الليبي في مختلف المجالات التنموية، ودعم جهود التنمية في ليبيا من خلال تبادل الخبرات في مجالات التنمية العمرانية والتخطيط العمراني والبنية الأساسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للأشقاء في ليبيا.

إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى

كما شددت على حرص الدولة المصرية على نقل تجربتها الرائدة في إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والطرق والخدمات المختلفة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ عدد من المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، مؤكدة أن الشركات المصرية باتت تمتلك خبرات واسعة وقدرات فنية وتنفيذية تؤهلها للمساهمة بكفاءة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية داخل ليبيا.

بلقاسم خليفة: مصر لعبت دوراً مهماً في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية داخل ليبيا

ومن جانبه، أعرب المهندس بلقاسم خليفة حفتر عن تقديره لحفاوة الاستقبال، موجهاً الشكر للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري على دعمهم المستمر للدولة الليبية، مؤكداً أن مصر لعبت دوراً مهماً في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية داخل ليبيا.

وأشار مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة كبيرة في تنفيذ المشروعات المختلفة داخل الأراضي الليبية، خاصة في مجالات الطرق والبنية الأساسية والإسكان، لافتاً إلى وجود توجه للتوسع في التعاقدات مع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مشروعات الإسكان العام والتنمية المتكاملة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بشأن مختلف الملفات المشتركة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية في ليبيا ويعزز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية والاستفادة من بيوت الخبرة المصرية في مجالات التطوير والتخطيط العمراني و الحضري في مشروعات الإعمار الجديدة وتطوير المدن الحالية

