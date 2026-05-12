انطلاق النسخة السابعة من معرض ومؤتمر إدارة المرافق

كتب : محمد عبدالناصر

11:35 ص 12/05/2026

ينطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة السابعة من المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يُعد أكبر تجمع سنوي لشركات إدارة المرافق في مصر والشرق الأوسط.

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة لتطوير لقطاع المرافق الحيوي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتقام فعاليات النسخة الحالية يومي 12 و13 مايو الجاري، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب أكثر من 50 عارضًا، بما يعكس أهمية المؤتمر باعتباره منصة وطنية للحوار وتبادل الخبرات ووضع الاستراتيجيات الخاصة بقطاع إدارة المرافق.

ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة لتطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية في قطاع المرافق العامة.

