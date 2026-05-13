ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة ملفات تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الصندوق.

راندة المنشاوي: "الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الإسكان"

أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا واسعًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تُعد أكبر مشروع سكني تنفذه الدولة على مستوى الجمهورية، موضحة أن المبادرة شملت أيضًا وحدات لمتوسطي الدخل، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الوحدات السكنية.

مي عبدالحميد: "تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية"

استعرضت مي عبدالحميد الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدة الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية، مع استمرار العمل في تنفيذ 200 ألف و271 وحدة أخرى.

وأضافت أن مشروعات متوسطي الدخل ضمن "سكن لكل المصريين" تضم 32 ألفًا و456 وحدة سكنية، إلى جانب متابعة تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن الإسكان الأخضر.

مي عبدالحميد: "99.7 مليار جنيه تمويل عقاري للمستفيدين"

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي الدخل بلغ 99.7 مليار جنيه لصالح 688 ألف مستفيد، بالإضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا.

وأوضحت أن التمويل تم بالتعاون مع 23 بنكًا و8 شركات تمويل، فيما بلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل نحو 5 مليارات جنيه لصالح أكثر من 14 ألف مستفيد.

راندة المنشاوي: "الرد على شكاوى المواطنين أولوية قصوى"

شددت وزيرة الإسكان على ضرورة الاستمرار في تحقيق أعلى معدلات الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين، مؤكدة أن سرعة الرد تسهم في تعزيز الثقة بين الوزارة والمواطنين.

كما أكدت أهمية مواجهة الأخبار المضللة وتوضيح الحقائق المتعلقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي وآليات التقديم والحجز.

مي عبدالحميد: "استقبال 523 ألف شكوى واستفسار بنسبة رد 99%"

من جانبها، أوضحت مي عبدالحميد أن الصندوق أطلق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، حيث استقبلت المنصة نحو 523.3 ألف شكوى واستفسار ومقترح، بنسبة رد بلغت 99%.

وأضافت أن نسبة الشكاوى بلغت 60% من إجمالي الرسائل الواردة، فيما شكلت الاستفسارات 39.75% والمقترحات 0.25%.

مي عبدالحميد: "رفض بعض الطلبات بسبب بيانات غير دقيقة"

أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن بعض المواطنين يتضررون من رفض طلباتهم رغم سداد مقدمات الحجز والأقساط، موضحة أن الصندوق يجري استعلامات ميدانية وائتمانية للتأكد من صحة البيانات المقدمة.

وأكدت أن أسباب الرفض تشمل عدم تطابق بيانات الدخل، أو امتلاك وحدة سكنية، أو سبق الاستفادة من دعم الدولة، أو وجود مخالفات تتعلق بصحة البيانات المقدمة.

مي عبدالحميد: "إتاحة التظلمات وسحب مقدمات الحجز إلكترونيًا"

أضافت مي عبدالحميد أن الصندوق يتيح للمواطنين التظلم من قرارات الرفض خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ الإخطار، مع إمكانية متابعة موقف الطلبات عبر وسائل التواصل الرسمية ومراكز خدمة العملاء.

كما أكدت إتاحة استرداد مقدمات الحجز والأقساط ربع السنوية من خلال مكاتب البريد المميكنة، مع توفير منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى الخاصة بعمليات السحب أو الاسترداد.