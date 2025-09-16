إعلان

الإسكان: 55 ألف شقة جديدة ضمن "سكن لكل المصريين" بأكتوبر قريبًا

12:12 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدينة أكتوبر الجديدة تشهد طفرة عمرانية كبيرة، مشددًا على زيادة معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالجودة والمواصفات.

وأوضح الوزير، خلال جولة ميدانية لتفقد المشروعات، أنه جارٍ تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، على أن يبدأ تسليمها للمواطنين قريبًا.

وفي السياق نفسه، تابع مسئولو جهاز مدينة أكتوبر الجديدة تنفيذ عمارات المرحلة السادسة، رفقة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق والكهرباء، حيث تم التأكيد على تكثيف معدلات الإنجاز لمواكبة خطة التسليم.

كما تفقد مسئولو الجهاز مشروع النادي الاجتماعي بغرب المطار، المقام على مساحة 100 ألف متر مسطح بنسبة إنجاز بلغت 98%، ويضم أنشطة وخدمات رياضية واجتماعية متكاملة، ومن المقرر افتتاحه ودخوله الخدمة قريبًا.

سكن لكل المصريين المهندس شريف الشربيني مدينة أكتوبر الجديدة
