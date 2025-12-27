وزير الإسكان يتفقد مشروعات جنة وديارنا ودار مصر بالقاهرة الجديدة

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "جنة" و"ديارنا" و"دار مصر"، في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع الشربيني الموقف التنفيذي للعمارات المتبقية بمشروع جنة؛ حيث تفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، والتقى أحد الحاجزين بالمشروع واستمع إلى مطالبه، موجهًا بالعمل على تنفيذها في إطار اللوائح المنظمة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالعمارات المتبقية لتسليمها للحاجزين.

وأوضح مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع جنة بالتجمع الثالث يتكون من 365 عمارة، بإجمالي وحدات 8760 وحدة بمساحات متنوعة، وتم تسليم 359 عمارة، ويحاط المشروع بسور، ويتضمن مناطق خدمية تجارية، بجانب دور العبادة، وعددٍ من الخدمات الأخرى.

وانتقل الشربيني لتفقد سير العمل بالمشروع السكني "ديارنا "، بإجمالي 34 عمارة سكنية بمساحة وحدات تتراوح من ١٠٤م2 إلى ١٥٤ م2 للوحدة، مؤكدًا أهمية أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع على أعلى مستوى.

وتفقد وزير الإسكان كمبوند دار مصر 70 عمارة بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وتابع أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة