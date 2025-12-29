إعلان

وزير الإسكان يتفقد مشروعات "سكن لكل المصريين" و"ديارنا" بحدائق العاصمة

كتب : محمد عبدالناصر

03:11 م 29/12/2025
كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، و"ديارنا" للإسكان المتوسط، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع وحدات متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ، حيث بلغ إجمالي الوحدات المخطط تنفيذها حوالي 7368 وحدة سكنية، كما تفقد الوزير إحدى الوحدات التي تم الانتهاء تنفيذها كنموذج، لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية موجها بدفع الاعمال بالأجزاء المتبقية من المشروع وأعمال المرافق والطرق، وتسليم الوحدات على أعلى مستوى للحاجزين.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة مشروع وحدات المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، والذي يتكون من 834 عمارة ( 20016 وحدة ) جارٍ تنفيذها، موجها بالالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع.

كما تابع المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ وحدات المرحلة الأولى من مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بإجمالي 37 عمارة بمنطقة حي المستقبل بمدينة حدائق العاصمة.

شريف الشربيني وزير الإسكان حدائق العاصمة سكن لكل المصريين ديارنا الإسكان المتوسط

