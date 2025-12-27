توجيهات جديدة.. الشربيني يتفقد "سكن مصر" بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة

الإسكان: فوز 712 متقدمًا في اليوم الأول من الطرح السادس لأراضي مسكن بـ10

كتب- محمد عبد الناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر، بإجمالي 364 عمارة بمنطقة أرض المعارض، بمدينة القاهرة الجديدة، في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع الشربيني، خلال تفقده مشروع سكن مصر بأرض المعارض بالمدينة، موقف التسليمات الخاصة بالوحدات بالمشروع، والتقى عددًا من الأهالي الذين قدموا الشكر إلى الوزير، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم في ما يخص المشروع، موجهًا بدراسة كل الطلبات والعمل على تنفيذها، موجهًا بتذليل أية عقبات تواجه أعمال المرافق والعمل على تلبية احتياجات السكان والمتابعة الدورية لكل الأعمال بالمشروع.

واستجاب وزير الإسكان لرغبة أحد المواطنين الحاجزين بالمشروع، لمعاينة المنطقة التي يسكن بها، واصطحبه إلى تلك المنطقة لمعاينة مطلبه؛ حيث تم تغيير مسار الجولة، موجهًا بالتنسيق مع جهاز المدينة؛ لتنفيذ كل الطلبات الخاصة بالسكان في إطار اللوائح المنظمة للعمل.

وأوضح مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع سكن مصر بأرض المعارض يتكون من 364 عمارة "المنطقة الأولى بها 196 عمارة، والمنطقة الثانية بها 149 عمارة، والمنطقة الثالثة بمصاعد وبها 19 عمارة"، ويوجد بالمشروع مركز طبي تم تسليمه لوزارة الصحة، وتم تسليم الحضانة لوزارة التضامن، وجارٍ العمل على تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، بجانب دور العبادة، وكذا طرح محلات لتوفير مختلف الخدمات بالمشروع.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات



بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب



الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة



