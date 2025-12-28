6 خطوات للحصول على شقة أو قطعة أرض من الإسكان بالتمويل العقاري

اتجهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة الأخيرة إلى دعم التمويل العقاري لمشروعات الهيئة بالمدن الجديدة، وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

وعقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤخرا بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد وشركة الأولى للتمويل العقارى، بشأن تخصيص الأراضى والوحدات السكنية للفئات ذات الدخل المرتفع بنظام التمويل العقارى وعلى أقساط تصل لمدة 20 سنة.

وجاءت خطوات الاستفادة من التمويل العقاري لوحدات الإسكان على النحو التالي:

1- التمويل العقاري سيختص بالوحدات السكنية الفاخرة في المشروعات السكنية مثل ظلال وديارنا وجنة.

2- التمويل سيكون أيضًا للأراضي السكنية بأنواعها.

3- يمكن الاستفادة من التمويل العقاري عقب التخصيص بتوجيه العميل للبنك ويبدى رغبته للحصول على الوحدة أو قطعة الأرض بنظام التمويل العقاري.

4- يتم سداد 20% من قيمة الوحدة أو قطعة الأرض ويتم تقسيط باقى القيمة على 20 سنة.

5- مدة التقسيط تتم بناء على عمر المتقدم فكلما زاد عمر المتقدم كلما قلت مدة التقسيط.

6- الجهات التي تقدم التمويل هي بنك المصرف المتحد وشركة الأولى للتمويل العقاري.

