أسعار وأماكن شقق بيتك في مصر للمصريين في الخارج

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الحجز للمصريين العاملين بالخارج ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر"، حيث يتم طرح 1380 وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة في 6 مشروعات متنوعة.

ويستمر الحجز وتحويل مقدمات الحجز بداية من السبت 30 أغسطس وحتى الخميس 4 سبتمبر 2025، على أن يتم فتح باب اختيار الوحدات خلال الفترة من 20 حتى 25 سبتمبر 2025، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة: اضغط هنا.

أسعار وأماكن الوحدات:

- جنة – المنصورة الجديدة: سعر المتر 18,200 جنيه، الشقة 100م² بسعر 1.82 مليون جنيه.

- جنة – دمياط الجديدة: سعر المتر 19,451 جنيه، الشقة 100م² بسعر 1.945 مليون جنيه.

- دار مصر – برج العرب الجديدة: سعر المتر 14,840 جنيه، الشقة 130م² بسعر 1.929 مليون جنيه.

- دار مصر – بدر: سعر المتر 15,600 جنيه، الشقة 100م² بسعر 1.56 مليون جنيه.

- ديارنا – 15 مايو: سعر المتر 19,136 جنيه، الشقة 104م² بسعر 1.99 مليون جنيه.

- ديارنا – أسيوط الجديدة: سعر المتر 16,830 جنيه، الشقة 117م² بسعر 1.969 مليون جنيه.

- ديارنا – العلمين الجديدة: سعر المتر 20,140 جنيه، الشقة 104م² بسعر 2.094 مليون جنيه.

- ديارنا – القاهرة الجديدة: سعر المتر 20,000 جنيه، الشقة 117م² بسعر 2.34 مليون جنيه.

- ديارنا – دمياط الجديدة: سعر المتر 14,616 جنيه، الشقة 117م² بسعر 2.178 مليون جنيه.

- ديارنا – سوهاج الجديدة: سعر المتر 17,490 جنيه، الشقة 104م² بسعر 1.818 مليون جنيه.

- ديارنا – دمياط الجديدة: سعر المتر 18,616 جنيه، الشقة 117م² بسعر 2.178 مليون جنيه.

- ديارنا – قنا الجديدة: سعر المتر 16,854 جنيه، الشقة 104م² بسعر 1.725 مليون جنيه.

- ديارنا – المنيا الجديدة: سعر المتر 17,238 جنيه، الشقة 117م² بسعر 2.016 مليون جنيه.

- سكن مصر – العلمين الجديدة: سعر المتر 19,610 جنيه، الشقة 110م² بسعر 2.157 مليون جنيه.

- سكن مصر – أكتوبر الجديدة: سعر المتر 14,484 جنيه، الشقة 106م² بسعر 1.535 مليون جنيه.

- سكن مصر – المنصورة الجديدة: سعر المتر 16,854 جنيه، الشقة 106م² بسعر 1.786 مليون جنيه.

- سكن مصر – دمياط الجديدة: سعر المتر 16,952 جنيه، الشقة 115م² بسعر 1.949 مليون جنيه.

- فالي تاورز – حدائق أكتوبر: سعر المتر 18,000 جنيه، الشقة 97م² بسعر 1.746 مليون جنيه.

- فالي تاورز – العبور: سعر المتر 13,716 جنيه، الشقة 93م² بسعر 1.22 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟